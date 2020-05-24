أسباب الازدواجية التي تعرقل مسيرة رئيس الوزراء - فلاح أمين الرهيمي

2020/05/24 | 14:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي استبشر الشعب العراقي في تكليف السيد الكاظمي من خلال ترشيح أحد الكتل السياسية له والاتفاق عليه بين الكتل والأحزاب السياسية بالرغم من رفض بعضها وتعهدها بعدم تدخل الكتل والأحزاب السياسية في اختيار كابينة الوزراء وترك الحرية لرئيس الوزراء في تأليف الوزارة واختيارهم من المستقلين وأخذت الأخبار تتسرب عن ترشيح الوزراء من قبل الكتل والأحزاب السياسية وعلى رئيس الوزراء الاختيار منهم وزراء وتوالت التصريحات حو ......





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