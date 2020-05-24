اندلاع حريق في معمل نسيج الموصل والصناعة توضح

2020/05/24 | 14:05 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- نينوى أصدرت وزارة الصناعة والمعادن، اليوم الاحد، توضيحا بشأن الحريق الذي اندلع في معمل نسيج الموصل.وذكر المكتب الاعلامي للوزارة في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، أن “الحريق نشب في الحشائش والأعشاب المحيطة بالمعمل وقد تمكنت فرق الدفاع المدني من إخماد الحريق دون حدوث أي أضرار مادية أو بشرية”.وأشارت الوزارة إلى “استمرار العمل […]

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