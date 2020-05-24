الجهاد الإسلامي: اعتداءات الصهاينة في الأقصى صبحة العيد إساءة لك مسلم

2020/05/24 | 14:07 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر عدنان، اليوم الأحد، أن اعتداء قوات العدو الصهيوني على المصلين عند بوابات الأقصى المبارك صبيحة عيد الفطر المبارك مساس بالكل الفلسطيني وإساءة لكل مسلم.وقال عدنان في تصريح صحفي: إن صلاة العيد على عتبات الأقصى أغاظت الاحتلال وجنده وشفت صدور قوم مؤمنين، مضيفًا: “في تكبيرات العيد في […]

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