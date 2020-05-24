استقرار معدل وفيات كورونا في ايران

2020/05/24 | 14:07 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الأحد، عن تسجيل 58 حالة وفاة و2180 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع الحصيلة إلى 135701 إصابة و7417 وفاة.وتعكس حصيلة اليوم ارتفاعا في عدد الإصابات مقارنة مع 1869 حالة في اليوم السابق، واستقرارا في الوفيات بعد تسجيل 59 حالة حسب الإحصائية السابقة.وأضافت الوزارة أن 2615 من المصابين في […]

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