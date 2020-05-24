العتبة الحسينية تعلن عن عدم اقامة صلاة العيد

2020/05/24 | 14:13 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت ادارة الصحن الحسيني الشريف، عدم اقامة صلاة العيد بسبب الظروف الصحية الذي يمر بها العراق.وجاء في بيان لادارة الصحن الحسيني الشريف وتلقته وكالة صدى، إنه “نظراً للتعليمات الوقائية الصادرة من دائرة صحة كربلاء المقدسة، تقرر عدم اقامة صلاة العيد”.وكانت ادارة الصحن الحسيني الشريف قد قررت، في ٥ من آذار/ مارس، عدم اقامة

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