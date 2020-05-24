2020/05/24 | 14:13 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد ارتفعت أسعار صرف الدولار في بورصة الكفاح والأسواق المحلية، اليوم الأحد، (24 ايار 2020).وسجلت أسعار بورصة الكفاح – بغداد 123.300 دينار لكل 100 دولار.أسعار البيع والشراء في محلات الصيرفة: سعر بيع الدولار = 124.000 دينار.سعر شراء الدولار = 122.500 دينار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سعر الدولار في العراق اليوم الأحد 24 أيار 2020) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سعر الدولار في العراق اليوم الأحد 24 أيار 2020) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).