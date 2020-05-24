سوق العراق للأوراق المالية: أول جلسة ستكون يوم الاحد 31 أيار

2020/05/24 | 14:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن سوق العراق للأوراق المالية، الاحد، ان اول جلسة له ستكون يوم الاحد 31 أيار.وقال السوق في بيان تلقت “العهد نيوز”، ان “السوق سيعيد تنظيم خمس جلسات أسبوعيا بعد عيد الفطر المبارك بعد ان قلص مجلس محافظي السوق عدد جلسات التداول من خمس جلسات إسبوعياً الى ثالث جلسات إسبوعياً تنظم أيام الاحد والثلاثاء والخميس”.[…]

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