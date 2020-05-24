بالصور.. (بغداد اليوم) تتجول في شوارع مدينة السليمانية بأول أيام العيد مع حظر التجوال

2020/05/24 | 14:23 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- السليمانية

اجرت (بغداد اليوم)، جولة ميدانية في شوارع السليمانية، في أول ايام عيد الفطر.

وقال (مراسلنا)، إن المدنية خالية من مظاهر العيد بسبب قرار حظر التجوال الذي فرضته حكومة إقليم كردستان لتفادي انتشار فيروس كورونا في الإقليم.

واضاف أن الشوارع والازقة خالية تماما من المواطنين، التزاما بقرار حظر التجوال الصادر من حكومة الإقليم.

وكان وزير الصحة في حكومة اقليم كردستان، سامان البرزنجي، أعلن الخيس (21 أيار 2020) أن حكومة الاقليم ستفرض حظر التجوال الشامل خلال ايام عيد الفطر، لافتا الى أنه سيكون شاملا ومن دون استثناء على المركبات والمشاة.

وقال البرزنجي، في مؤتمر صحفي مشترك، عقده مع وزير الداخلية ريبر احمد، ان "الحظر الشامل للتجوال سيبدأ مع اول يوم من ايام العيد، ولن يكون هناك اي استثناء من الحظر لا بالعجلات ولا بالسير مشيا على الاقدام".

واوضح ان "الحظر يشمل التنقل مشيا بين المنازل والاحياء وعلى مستوى اقليم كوردستان كافة"، مشيرا الى ان "الاستثناء فقط يشمل الاجهزة الامنية والفرق الصحية".

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت امانة بغداد، الأحد (24 ايار 2020)، عن انجاز ملاكاتها في دائرة المشاريع اعمال التطوير والاكساء في الطريق السريع بغداد-سامراء والمسمى شعبياً بسريع التاجي.

وقالت الأمانة في بيان دخلته (بغداد اليوم)، إنه "تم ادخال الطر

بغداد اليوم – نينوى

أخمدت فرق الدفاع المدني في محافظة نينوى، الأحد (24 أيار 2020)، حريقا اندلع في حشائش وأعشاب المحيط الخارجي لمعمل نسيج الموصل.

وقال مديرية الدفاع المدني بالمحافظة في بيان، إن " فرق الدفاع المدني تمكنت من

بغداد اليوم - السليمانية

أدى العشرات من أهالي محافظة السليمانية ، الاحد (24 أيار 2020)، صلاة العيد في عدد من مساجد المحافظة رغم إعلان السلطات الأمنية الحظر الشامل ومنع التجمعات التي تساعد على تفشي فيروس كورونا.

وقال مراسلنا، إن أهالي السليمانية

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