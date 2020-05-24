آخر بيانات كورونا في إيران.. ارتفاع الإصابات واستقرار معدل الوفيات

2020/05/24 | 14:23 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الأحد، عن تسجيل 58 حالة وفاة و2180 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ل...





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