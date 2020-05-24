2020/05/24 | 14:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغدادأعلن سوق العراق للأوراق المالية، اليوم الاحد، ان اول جلسة له ستكون يوم الاحد 31 أيار.وقال السوق في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان “السوق سيعيد تنظيم خمس جلسات أسبوعيا بعد عيد الفطر المبارك بعد ان قلص مجلس محافظي السوق عدد جلسات التداول من خمس جلسات إسبوعياً الى ثالث جلسات إسبوعياً تنظم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البورصة العراقية تحدد موعد جلستها المقبلة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البورصة العراقية تحدد موعد جلستها المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).