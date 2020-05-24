ريال مدريد مستعد للتنازل عن أحد لاعبيه لدورتموند من أجل هالاند

2020/05/24 | 14:27 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة أفاد تقرير إسباني بأن نادي ريال مدريد مستعد لتقديم واحد من ثمانية لاعبين إلى فريق بوروسيا دورتموند الألماني، ضمن صفقة انتقال المهاجم النرويجي الصاعد إيرلنغ هالاند إلى الملكي.وتألق هالاند -البالغ 19 عاما فقط- بشكل لافت مع دورتموند في الدوري الألماني لكرة القدم وباقي المسابقات، منذ انتقاله في يناير/كانون الثاني الماضي من سالزبورغ النمساوي، وسجل 10 أهداف.ووفقا لموقع "داريو مدريديستا" الإسباني، فإن ريال مدريد على استعداد لتقديم واحد من سبعة لاعبين كجزء من الصفقة لتقليل ما سيدفعه النادي، حيث يمكن استخدام كل من أوسكار رودريغيز وداني سيبالوس وألفارو أودريوزولا وإبراهيم دياز ولوكاس فاسكيز وماريانو دياز وتاكيفوسا كوبو في الصفقة.وقال الموقع إن المهاجم الكولومبي خاميس رودريغيز الذي يرغب النادي في بيعه، قد يحتمل أن يكون ضمن المقايضة أيضا، وإن كان دورتموند يفضل اللاعبين الشباب الموهوبين الذين يمكنهم التطور في صفوفه.ورغم أن سياسة دورتموند تقوم على بيع اللاعبين مقابل ربح مالي كبير، فإن احتمال رفضه التخلي عن نجمه النرويجي الصاعد بقوة في الوقت الحالي وارد، مما قد يضطر الريال للانتظار عامين آخرين.ويوجد في عقد هالاند مع دورتموند شرط جزائي قدره 75 مليون يورو، ولكن لن يتم تفعيله حتى صيف 2022، لكن من المؤكد أن النادي الألماني لن ينتظر حتى هذا الموعد وسيقوم ببيعه لحصد أرباح مالية ضخمة أو تحصينه بتمديد فترة التعاقد.

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