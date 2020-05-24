نائب عن الحكمة :اكمال الكابينة الوزارية سيتاخر لأكثر من شهر

2020/05/24 | 14:31 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد عضو مجلس النواب عن تيار الحكمة الوطني اسعد المرشدي، الاحد، أن اكمال الكابينة الوزارية سيتأخر بعد عيد الفطر المبارك لأكثر من شهر.

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