سريع التاجي يدخل الخدمة بالكامل

2020/05/24 | 14:31 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أعلنت أمانة بغداد عن إنجاز ملاكاتها في دائرة المشاريع أعمال التطوير والإكساء في الطريق السريع بغداد- سامراء والمسمى شعبياً بسريع التاجي وإدخاله الخدمة الفعلية أمام حركة السير والمرور للمقطع الممتد من بوابة بغداد الشمالية وحتى مجسر السايلو ولكلا الجانبين، ذهاباً وإياباً.

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