قوة امنية تقتحم مقر قناة فضائية في بغداد وتحتجز موظفين

2020/05/24 | 14:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اقتحمت قوة امنية عراقية، يوم الأحد، مقر قناة فضائية واحتجزت موظفين فيها بالعاصمة بغداد.

وقال احد العاملين في قناة "البغدادية" لوكالة شفق نيوز، إن "القوة الأمنية قامت باحتجاز الكادر داخل القناة ومصادرة سيارات الـ sng ومنعت العاملين بالقناة من خروج دون أخذ تعهد منهم بعدم العمل بالقناة مرة أخرى".

وهذه ليست المرة الاولى التي تقتحم فيها قوات الامن مقر قناة البغداية، التي تعرضت للغلق منذ وقت حكومة رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي، قبل ان تعيد افتتاحها قبل عدة اشهر.

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