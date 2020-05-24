صلاح الدين تلجأ لثلاث خطط لدرء مخاطر داعش وكورونا

2020/05/24 | 14:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف مصدر امني في محافظة صلاح الدين، اليوم الاحد، عن انطلاق 3 خطط امنية في عدد من الوحدات الادارية في المحافظة، فيما اشار الى ان الخطط تشمل مواجهة فيروس كورونا، والحماية من التهديدات الارهابية، وتأمين تسويق الحنطة والشعير.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "عمليات سامراء وبمشاركة القطعات الامنية الاخرى اطلقت خططا امنية في 4 اقضية و 8 نواح تضمنت فرض حرض التجوال ومواجهة ازمة كورونا ومنع تفشي الفايروس ماعدا الاستثناءات المشمولة من قبل خلية الازمة المحلية"، مشيرا الى ان ذلك يترافق "مع خطة عيد الفطر المبارك وحماية الوحدات الادارية من أي تهديدات ارهابية او هجمات تستهدف المدنيين في العيد".

واضاف المصدر "ان القوات الامنية تواصل عمليات تأمين تسويق الحنطة والشعير الى مخازن الاستلام "السايلوات" في سامراء , وجرى تسويق 124 الف طن منذ انطلاق حملة الحصاد حتى الان"، منوها على "نجاح الخطط الامنية بجميع مضامينها في المراحل الاولى".

و تابع ان "العمليات الاستباقية والاستخبارية مستمرة وعلى نحو يشمل جميع المناطق الساخنة والحدودية مع المحافظات الاخرى لتعقب ورصد عناصر داعش الذين يرومون التسلل الى مناطق صلاح الدين".

وشهدت مناطق محافظة صلاح الدين في شهر رمضان موجة هجمات وحوادث اطلقت عليها عناصر داعش"غزوة رمضان"؛ وهي عمليات يطلقها التنظيم في شهر رمضان من كل عام، وتسببت الهجمات بسقوط عشرات الضحايا من المدنيين والعناصر الامنية والحشد الشعبي.

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