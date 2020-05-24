الدفاع المدني بديالى يعلن سقوط اول شهيد بسبب حرائق داعش

2020/05/24 | 14:33 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ديالى اعلنت مديرية الدفاع المدني في ديالى، اليوم الاحد، عن سقوط اول شهيد بسبب حرائق فلول تنظيم “ داعش” الاجرامي.وقال مدير اعلام الدفاع المدني في ديالى المقدم خالد العبادي، ان” احد منتسبي الدفاع المدني استشهد متاثرا بجروح اصيب بها قبل اسبوع بعد تعرضه الى هجوم من قبل تنظيم داعش الارهابي اثناء اخماد حريق […]

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