ابراهيم، كبر مع الفن وكافح حتى وصل الى مبتغاه

2020/05/24 | 14:36 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعداد – ذياب غانم تعلق بالفن منذ صغره وأخذ مكان واسعا في قلبه وكبر معه حتى اصبح فناناً، من صغره كان طموحا وسار نحو هدفه الذي لم يستغني عنه رغم كل الاعاقات، دراسته والاجواء العائلية التي عاش فيها وكل الاشياء حوله كانت تلوح على انه من الممكن ان يكون فنانا في المستقبل.دون الفن، فهو …

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