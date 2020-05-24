2020/05/24 | 14:36 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلية أزمة ديالى تمنع التنقل بين اقضية ونواحي المحافظة لتفادي الكوارث الوبائية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/24 | 14:36.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلية أزمة ديالى تمنع التنقل بين اقضية ونواحي المحافظة لتفادي الكوارث الوبائية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلية أزمة ديالى تمنع التنقل بين اقضية ونواحي المحافظة لتفادي الكوارث الوبائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).