2020/05/24 | 14:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#طلعت_رضوان الرئيس التونسى (قيس سعيد) لأنه (مؤمن) بالتعريف العلمى لمعنى (الوطن) لذلك اتخذ الموقف الوطنى الواجب على أى رئيس دولة، يحترم منصبه..وفى نفس الوقت يحرص على مصلحة شعبه..واستقراروطنه..ومن أجل ذلك لم يخش ردود أفعال تيارالأصولية الإسلامية، عندما انتقد أفعال الزعيم الإسلامى (راشد الغنوشى) الذى بارك وأيــّـد تدخل تركيا فى الشأن الليبى..وقال الرئيس قيس: إنّ تونس دولة واحدة..ولها رئيس واحد سواء فى الداخل أوف ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مغزى تلميع الأصولى الإسلامى الغنوشى - طلعت رضوان) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مغزى تلميع الأصولى الإسلامى الغنوشى - طلعت رضوان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).