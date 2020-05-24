هاتف جديد من “شاومي” قابل للطي والدوران

2020/05/24 | 14:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت براءة اختراع خاصة بـ “شاومي”، عزم الشركة الصينية على تطوير هاتف ذكي قابل للطي.ويشبه تصميم منتج “شاومي” الجديد هاتف موتورولا “موتو ريزر” و”غالاكسي زد فليب” من سامسونغ، إلا أن جزءا منه قابل للدوران.ويدمج الهاتف بحسب الصور التي نشرها موقع “ليتس غو ديجيتال”، شريطا في النصف العلوي يمكن إدارته أفقيا لتغيير وجهة الكاميرات الخلفية نحو […]

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