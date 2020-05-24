الحشد يوزع سلات غذائية بين عوائل الشهداء في كركوك والمثنى

2020/05/24 | 14:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزعت معاونية شؤون الشهداء والمقاتلين للحشد الشعبي، اليوم الاحد، عشرات السلات الغذائية بين عوائل الشهداء في محافظتي كركوك والمثنى.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، أنه “تزامنا مع استمرار جائحة كورونا وزعت معاونية شؤون الشهداء والمقاتلين في محافظتي كركوك والمثنى عشرات السلات الغذائية بين عوائل الشهداء”.وأضاف البيان، أن “هذه الحملة ستستمر لحين […]

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