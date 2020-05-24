منطقة في اقليم كوردستان تشخّص إصابة بكورونا لعائد من إيران

2020/05/24 | 14:46 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت مديرية صحة إدارة منطقة رابرين باقليم كوردستان، اليوم الاحد، عن عودة مصاب بفيروس كورونا من ايران تم الحجر عليه مباشرة من دون ان يختلط بالمواطنين.

وجاء في بيان للمديرية، اطلعت عليه شفق نيوز، ان الشخص المصاب بفيروس كورونا والذي تم ذكره في بيان وزارة صحة الاقليم امس، وبعد عودته من ايران من خلال معبر باشماخ الحدودي تم حجره في مدينة السليمانية.

واشار البيان الى انه بعد ان اجري له الفحص تبين انه يحمل فيروس كورونا، مستدركا ان هذا الشخص لم يعد الى حدود رابرين (رانية) ولم يختلط باي شخص في المنطقة.

وأعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان العراق يوم السبت تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.

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