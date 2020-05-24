تخلى عن ميدالية كأس العالم للأندية لشراء المخدرات!

2020/05/24 | 15:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..كشف مدافع ساو باولو البرازيلي فلافيو دونيزيتي أنه “تخلى عن ميداليته الذهبية لكأس العالم للأندية عام 2005 التي أحرزها بالفوز مع فريقه على حساب ليفربول من أجل شراء الكوكايين”.وقال دونيزيتي، في تصريحات لصحيفة “غلوبوسبورت” البرازيلية: “بعت ميدالية كأس العالم للأندية لشراء المخدرات، لقد حصلت على 7 آلاف ريال برازيلي مقابلا لها (ما يعادل 3,5 […]

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