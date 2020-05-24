2020/05/24 | 15:09 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..بعد أسبوع من أداء اليمين لرئاسة الحكومة الإسرائيلية، يمثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أمام القضاء، الأحد، بتهم تتعلق بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.ويؤكد نتانياهو أن الاتهامات هي “حملة اضطهاد” سياسية الدوافع تشنها وسائل الإعلام واليسار لإبعاده عن منصبه.ويقول نتانياهو إن تلقي الهدايا من الأصدقاء لا يخالف القانون، بينما يؤكد فريقه القانوني أن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نتانياهو يمثل أمام القضاء بتهم فساد) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نتانياهو يمثل أمام القضاء بتهم فساد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).