2020/05/24 | 15:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العميد يحيى رسول، المواطنين الى التعاون مع القوات الامنية في تطبيق حظر التجول.

وقال رسول في تصريح إن القوات الأمنية تطبق قرارات اللجنة العليا للصحة للسلامة وتعرض نفسها لخطر الاصابة بالفيروس، الامر الذي يستوجب تعاون جميع المواطنين بتطبيق حظر التجوال الوقائي الصحي للحفاظ على سلامتهم وسلامة عوائلهم من خطر فيروس كورونا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة يدعو إلى الالتزام بحظر التجوال) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة يدعو إلى الالتزام بحظر التجوال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).