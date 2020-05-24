ترمب يهنئ جميع المسلمين في الولايات المتحدة والعالم بعيد الفطر

2020/05/24 | 15:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، المسلمين في الولايات المتحدة وحول العالم بحلول عيد الفطر.

وأعرب ترمب في رسالة وجهها لجميع المسلمين عن أمله بأن يجدوا الراحة والقوة والشفاء في الصلاة والعبادة، مقدما التهاني باسمه وباسم زوجته ميلانيا ترمب للمسلمين في الولايات المتحدة وحول العالم، بحلول عيد الفطر بعد قضائهم شهرا من الصوم والصلاة والتأمل.

وقال ترمب إن العالم الان يتذكر أكثر من أي وقت مضى السلام المطمئن، والارتقاء بالحب، والصحبة المشجعة التي يجلبها الدين إلى حياتهم، مشيرا الى أن جميع الشعوب قاتلت على مدى الأشهر الماضية فيروس كورونا بالاعتماد على الايمان بمساندة العوائل والأصدقاء للمساعدة في الارشاد خلال هذه الأوقات غير المسبوقة.

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