الجمهورية الموريتانية والجمهورية الصحراوية - سعيد الوجاني

2020/05/24 | 15:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_الوجاني بعد ان بارك الرئيس الموريتاني العيد لكلا الرئيسين الجزائري والتونسي ، الرئيس يبارك العيد لإبراهيم غالي كرئيس للجمهورية الصحراوية .



التصرف طبيعي ولا يخالف الدبلوماسية ، لان النظام المغربي ، اصدر ظهيرا وقعه الملك محمد السادس ، ومنشور في الجريدة الرسمية للدولة المغربية ، يعترف فيه بالقانون الاساسي للاتحاد الافريقي ، الذي هو اعتراف بالجمهورية الصحراوية ، ومنها يُعد اعترافا بالشعب الصحراوي ..ف ......





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