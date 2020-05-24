خبير قانوني: الحبس 15 عاما للمتسبب بحرق وضياع المحاصيل الزراعية

2020/05/24 | 15:15 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… أكد الخبير القانوني علي التميمي، الأحد، أن القانون العراقي عاقب بالحبس 15 عام لمن تسبب بضياع المحاصيل الزراعية أو حرقها بشكل متعمد.وقال التميمي في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “ضياع وفقدان كمية تصل إلى ٧٥٢ طن من الحنطة فإن التكييف القانوني لهذا الفعل هو المادة ٣١٥ من قانون العقوبات العراقي وهو يمثل […]

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