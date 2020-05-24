تحت انظار اتحاد الكرة.. تجمعات رياضية تخترق حظر التجوال في ذي قار

2020/05/24 | 15:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ذي قاراثارت صور احدة البطولات الرمضانية لكرة القدم، سخط الجماهير العراقية بسبب التجمعات الكبيرة واختراق تعليمات حظر التجوال وإجراءات مكافحة فيروس كورونا.وقال مصدر صحفي، إن مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار، شهدت اقامة المباراة النهائية لأحدى البطولات الشعبية في المحافظة والتي استمرت طيلة الشهر الفضيل.وأضاف ان البطولة أقيمت بمسمى (بطولة الصالحية الكبرى)، حيث شهدت […]

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