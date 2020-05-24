إغلاق مداخل مقبرة “وادي السلام” بالكتل الكونكريتية

2020/05/24 | 15:19 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية شرطة النجف، اليوم الأحد، إغلاق أبواب مقبرة “وادي السلام” بالكتل الكونكريتية، خلال أيام عيد الفطر.وقالت المديرية في بيان تلقته وكالة صدى، إنه “بإشراف مباشر ومتابعة ميدانية مستمرة لجميع قواطع المسؤولية من قبل مدير شؤون أفواج طوارئ النجف الأشرف، تم تفتيش مقبرة وادي السلام وتثبيت الكتل الكونكريتية والصبات وقطع كل الطرق وفرض حظر

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