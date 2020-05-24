الصحة العالمية تجري تدريبا على المساعدات النفسية لضحايا كورونا في العراق

2020/05/24 | 15:19 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة… كشف تقرير لموقع الامم المتحدة ان منظمة الصحة العالمية تجري تدريبا للكوادر الصحية في مجال المساعدة النفسية عن بعد في العراق لضحايا فايروس كورونا وما يعانوه من ضغوطات نفسية نتيجة اصابتهم بالمرض .وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ أنه ” ومنذ بداية جائحة كورونا يعاني العديد من الناس من درجات متفاوتة من […]

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