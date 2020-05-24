الحشد الشعبي: إحباط محاولة تسلل لداعش غرب سامراء

2020/05/24 | 15:20 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الحشد الشعبي، اليوم الأحد، إحباط محاولة تسلل لعناصر بتنظيم "داعش" غرب قضاء سامراء.

وقال إعلام الحشد في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "قوة من اللواء 314 في الحشد الشعبي أحبطت محاولة تسلل لمجموعة من داعش كانت تروم استهداف القطعات الأمنية ضمن قاطع غرب سامراء".وأشار البيان، إلى أن "القوة استهدفت الإرهابيين بواسطة الأسلحة الساندة والموجهة ما أجبرتهم على التراجع والفرار".





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