مدير معهد ووهان ينفي علاقة المعهد بتطوير فايروس كورونا

2020/05/24 | 15:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..نفى مدير معهد ووهان المزاعم التي “روجت” لها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن فيروس كورونا الجديد تم تطويره في المعهد، ووصف تلك المزاعم بأنها “محض تلفيق”.ونقلت وسائل إعلام حكومية عن مدير معهد ووهان للفيروسات، وانغ ياني، اليوم الأحد، قوله إن المعهد لم يكن لديه أي “معرفة قبل ذلك بالفيروس ولم يجر أي أبحاث […]

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