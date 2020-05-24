وزير العمل: وضع أهداف محددة تجاه الشرائح المستفيدة وضمان حقوق ذوي الإعاقة

2020/05/24 | 15:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي وضع أهداف محددة تجاه الشرائح المستفيدة وضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.وقال الركابي، في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، اليوم الأحد: إن “حقوق هذه الشريحة ضمن القانون لا زالت دون مستوى الطموح خاصة في ظل ظروف البلد وإمكانياته المالية”، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد عملا حقيقيا […]

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