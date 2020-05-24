كوبي ..أصغر شيف بعمر عام واحد و 1.4 مليون متابع

2020/05/24 | 15:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..بدأ الأمر كمزحة لإضفاء الابتسامة على وجوه الأصدقاء، لكن الشيف كوبي الصغير بات الآن يحظى بمتابعة واسعة على إنستغرام، من خلال صفحته “كوبي إيتس”.وبحسب مقاطع الفيديو على حسابه في إنستغرام، من الواضح أن “الشيف كوبي” يحب الطبخ ويستمتع به إلى أبعد الحدود، بالإضافة إلى إثارته الفوضى في المطبخ أثناء عمليات الاستكشاف للوجبات والمأكولات التي […]

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