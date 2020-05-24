مختبر ووهان يقر بمسؤولية “الخفافيش” عن إنتاج الفيروسات التاجية.. هل من ضمنها “كوفيد-19″؟

2020/05/24 | 15:24 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة رفضت مديرة مختبر مدينة ووهان الصينية المزاعم التي تترد عن أن جذور جائحة فيروس كورونا المستجد المعروف بـ”كوفيد-19″ تعود إلى هذا المختبر.ووصفت مديرة معهد ووهان للأمراض المعدية، وانغ يانيي، في مقابلة حصرية أجرتها معها أمس السبت قناة CGTN الصينية، هذه الادعاءات بأنها “افتراءات مفبركة تماما”، مؤكدة أن معهدها تسلم أولى عينات […]

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