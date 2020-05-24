بعد عدم تسجيلها إصابة بكورونا.. خلية أزمة النجف توجه بفتح المساجد كمرحلة أولى

2020/05/24 | 15:25 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم – النجف

وجه خلية الأزمة محافظ النجف لؤي الياسري، الأحد (24 أيار 2020)، بفتح المساجد والجوامع في الأحياء السكنية فقط بعد انتهاء عيد الفطر.

وقال المكتب الإعلامي للمحافظ في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الياسري، وجه الجهات المعنية الصحية والامنية بالسماح بفتح الجوامع والمساجد ضمن الاحياء السكنية فقط كمرحلة أولى، بعد انتهاء عيد الفطرالمبارك ".

وشدد الياسري بحسب البيان على "ضرورة التقيد التام بالاجراءات الصحية للمصلين ومراعاة المسافة الصحية في ما بينهم اثناء أداء الصلاة بمسافة متر واحد من جميع الجهات فضلا عن إرتداء الكفوف والكمامات".

وكانت دائرة صحة النجف، أعلنت ، في وقت سابق من اليوم، عدم تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم في المحافظة.

وقالت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "المحافظة لم تسجل اي اصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم".

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قال الرئيس التنفيذي للتحالف العالمي للقاحات والتحصين (جافي) سيث بيركلي، الأحد (24 ايار 2020)، إن المؤشرات الأولى على فاعلية لقاح محتمل ضد فيروس كورونا يمكن أن تظهر في الخريف، متنبأ بطريق طويل بين حدوث هذا التطور وتوفر اللقاح عل

بغداد اليوم- متابعة

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وتعكس حصيلة اليوم ارتفاعا في عدد الإصابات مقارنة مع 1869 حالة في اليوم السابق، واستق

بغداد اليوم- النجف

اعلنت دائرة صحة النجف، الأحد (24 أيار 2020)، عدم تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم في المحافظة.

وقالت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "المحافظة لم تسجل اي اصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم&

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