الفتح: الأحزاب السياسية تعمل على اختراق مفوضية الانتخابات وتسييس عملها

2020/05/24 | 15:29 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد رأى تحالف الفتح، الأحد، أن جميع الأحزاب السياسية تعمل على اختراق مفوضية الانتخابات وتسييس عملها.وقال النائب عن التحالف عامر الفايز، إن "جميع الأحزاب السياسية تعمل على اختراق مفوضية الانتخابات وتسييس عملها لتحقيق مكاسب خاصة".وأكد، أن "التحديات كبيرة أمام إمكانية إجراء انتخابات مبكرة".

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