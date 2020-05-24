بعد الحسينية والعباسية .. العتبة الكاظمية تعتذر عن اقامة صلاة العيد

2020/05/24 | 15:29 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أعلنت الأمانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة، اعتذارها عن إقامة صلاة عيد الفطر صباح غد الأثنين.وذكر بيان للأمانة : "التزاما بموقف المرجعية الدينية العليا من وجوب إتباع التعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهدف الحدّ من انتشار وباء فيروس كورونا الخطير وحفاظًا منّا على صحة وسلامة وأرواح المؤمنين تعلن الأمانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة، إعتذارها عن إقامة صلاة عيد الفطر السعيد في الصحن الكاظمي الشريف".واعلنت العتبة الحسينية والعباسية في كربلاء، أمس السبت، عدم اقامة صلاة العيد بسبب جائحة كورونا.

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