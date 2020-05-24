كتلة هوائية إستثنائية تدخل العراق تعيد الربيع الى اجوائه في الساعات المقبلة

2020/05/24 | 15:33 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]دخلت كتلة هوائية استثنائية، الى أجواء العراق.

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