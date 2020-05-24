الكويت: 838 إصابة جديدة بكورونا

2020/05/24 | 15:35 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأحد، عن تسجيل 838 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي، انخفاضا عن 900 حالة في اليوم السابق، لتبلغ الحصيلة 21302.وحسب آخر بيانات الوزارة، فإن عدد الوفيات الجديدة انخفض أيضا من 10 حالات أمس إلى 8 حالات اليوم، وأصبح إجمالي الوفيات 156.ووصل مجموع المتعافين إلى 6177 […]

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