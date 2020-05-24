كربلاء تسجل 17 اصابة جديدة بفيروس كورونا 9 منها في قضاء واحد

2020/05/24 | 15:36 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ كربلاء..أفاد مصدر طبي، الاحد، بتسجيل 17 اصابة جديدة بفيروس كورونا في كربلاء.وقال المصدر لـ /المعلومة/ إن “كربلاء سجلت اليوم 17 اصابة جديدة بفيروس كورونا وأكدتها مختبرات الصحة العامة”.وأضاف أن “9 حالات من الاصابات في قضاء الحسينية توزعت بين 5 حالات في منطقة الإبراهيمية وحالتان في منطقة العطيشي، وحالتان في اليشان، والحالات […]

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