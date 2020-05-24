مركز الاعلام الرقمي: حساب عراقي مزيف على تويتر يخدع مسؤول امريكي

2020/05/24 | 15:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداداستغرب مركز الاعلام الرقمي DMC، من قيام مسؤول امريكي بارز بالتعليق واقتباس تغريدة لحساب مزور على تويتر.واوضح المركز ان بريت ماكغورك، وهو المسؤول الامريكي السابق الذي كان يشغل منصب المبعوث الرئاسي الخاص للتحالف الدولي لمكافحة داعش، اقتبس تغريدة من حساب مزيف يدعي انه يعود لوزير المالية الدكتور علي علاوي، وقام بالتعليق عليها باللغة […]

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