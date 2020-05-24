العثور على جثة لمفوض بشرطة كركوك مذبوحا داخل سيارته

2020/05/24 | 15:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت مصادر أمنية محلية بمحافظة كركوك، العثور على جثة أحد عناصر الشرطة مذبوحا داخل مركبته بالحي العسكري.

وذكرت المصادر ان الجهات الأمنية عثرت على جثة المجني عليه، بعد ان أثارت سيارته الشخصية وهي من نوع” بيك آب” حمراء اللون، الاستغراب لبقائها مركونة في الحي لفترة طويلة، مبينة ان الجثة عثر عليها بعد الإبلاغ عن السيارة وتفتيشها، وهي لمفوض شرطة بالمحافظة.

وأوضحت مصادر أخرى ان الضحية كان قد اختفى قبل يوم من العثور عليه مذبوحا، فيما تولت الجهات الأمنية نقل جثة الضحية إلى الطب العدلي لاستكمال التحقيقات ومعرفة ملابسات الحادث.

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