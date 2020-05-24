تيار الحكمة يرجح تأخر إكمال الكابينة الوزارية للكاظمي لأكثر من شهر

2020/05/24 | 15:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رجح تيار الحكمة تأخر اكمال الكابينة الوزارية لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بعد عطلة عيد الفطر لأكثر من شهر.

وأكد النائب عن تيار الحكمة اسعد المرشدي أن الايام القادمة ستشهد أزمات كبيرة متعددة وان الكابينة سوف تتأخر لأكثر من شهر، وسيكون هناك ضغط على رئيس الوزراء من قبل الكتل السياسية لإكمال الاسماء المتبقية، مضيفا أن اغلب الكتل السياسية تريد حصصها في الوزارات الشاغرة.

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