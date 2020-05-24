والدة آرثر ترد على نبأ انتقاله إلى يوفنتوس

2020/05/24 | 15:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ردت والدة البرازيلي آرثر ميلو، نجم برشلونة، على الأنباء المنتشرة بشأن انتقال اللاعب إلى يوفنتوس خلال صفقة تبادلية بين الناديين.

وكانت صحيفة “توتو سبورت”، زعمت أن آرثر اقترب من الانتقال إلى يوفنتوس أكثر من أي وقت مضى، وأنه قال نعم على ارتداء قميص السيدة العجوز، ولذا يتدرب اللاعب حاليًا مع المجموعة الاحتياطية في النادي الكتالوني.

ووفقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن لوسيا ميلو، والدة نجم البارسا، علقت على الخبر عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قائلة: “آرثر سعيد في برشلونة”.

ويرغب يوفنتوس في ضم آرثر مقابل انتقال ميراليم بيانيتش، نجم السيدة العجوز، إلى “كامب نو” عقب نهاية الموسم الحالي.

يذكر أن آرثر سبق أن أعلن نيته البقاء في برشلونة خلال الموسم المقبل.

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