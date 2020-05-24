1.1 ألف وفاة بكورونا في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة

2020/05/24 | 15:47 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أكدت إحصاءات جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية تسجيل أكثر من 1.1 ألف وفاة و21 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة يوم أمس السبت.وذكرت الجامعة التي أطلقت مشروعا خاصا بمتابعة تفشي الفيروس التاجي الذي يسبب مرض “كوفيد-19″، اليوم الأحد أنها سجلت 1108 وفيات جديدة جراء الوباء في البلاد خلال يوم أمس […]

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