البصرة تغلق المحال التجارية وديالى تدعو لعدم مراجعة المستشفيات إلا للضرورة

2020/05/24 | 15:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قررت خلية الأزمة في البصرة، يوم الأحد، تشديد إجراءات حظر التجوال خلال عيد الفطر، فيما دعت محافظة ديالى إلى عدم مراجعة المستشفيات إلا للضرورة.

وأبلغ مصدر مسؤول في البصرة وكالة شفق نيوز، أن "خلية الأزمة في المحافظة وجهت بالتشديد على فرض حظر التجوال بالكامل واغلاق المحال التجارية عدا المخابز والصيدليات".

من جانبه، دعا مستشفى بعقوبة العام في محافظة ديالى إلى "عدم مراجعة المستشفيات الا في الحالات الضرورية و الطارئة".

وذكر بيان لإدارة المستشفى ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "نظرًا لوجود إصابات بمرض كورونا في محافظتنا خلال الفترة الحالية ولمنع انتشار هذا المرض الخطير نود ان ننوه لحضراتكم بعدم مراجعة المستشفى الا في الحالات الضرورية و الطارئة".

وتابع "في حالة وجود ضرورة لمراجعة المستشفى يرجى الالتزام بارتداء الكفوف و الكمامات و عدم اصطحاب الاطفال و كبار السن عند المراجعة حفاظًا عليكم من انتشار هذا المرض بينكم".

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