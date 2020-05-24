النجف الاشرف تقرر فتح المساجد بالأحياء السكنية بعد العيد

2020/05/24 | 15:55 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس خلية الازمة محافظ النجف الاشرف بالعراق لؤي الياسري، الأحد، بفتح الجوامع والمساجد في الأحياء السكنية وفق الضوابط الصحية بعد عيد الفطر....

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