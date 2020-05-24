العراق: الحشد يجري عمليات تمشيط

2020/05/24 | 15:55 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف القيادي في الحشد الشعبي صادق الحسيني، الاحد، عن اجراء 4 عمليات تمشيط مباغتة في 4 مناطق داخل محافظة ديالى بالعراق....

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